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МОН РК о лифтах для особых людей: легких решений нет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о создании условий для инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По инклюзивному образованию. Чтобы оборудовать все школы нужно большое количество времени и средств. Школы у нас многие старые и они изначально не были приспособлены. По университетам - вставлять лифты дорогое удовольствие, нет перекрытий, которые эти лифты держат. Каких-то легких решений, к сожалению, нет», - сказал министр в кулуарах Правительства.
Пандусы, по его словам - проблема решаемая.
«Многие школы сейчас занимаются пандусами, но это доступ только к первому этажу - уже не плохо. Наша задача, чтобы все школы и организации образования были оснащены пандусами, а потом уже параллельно решать вопрос с лифтами», - заявил Е. Сагадиев.
Сегодня министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасимова рассказала, что порядка 10 тысяч особых детей не посещают школы. Она призвала Министерство образования и науки в целях развития инклюзивного образования необходимо решить вопросы дефицита и компетенции кадров, методического обеспечения системы инклюзивного образования, укрепления материально-технической базы организаций образования в рамках создания безбарьерной среды.
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