МОН РК: Информация в соцсетях о штрафах при обнаружении в школах и магазинах детей - фейк
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация в социальных сетях и WhatsApp мессенджере о проведении рейдовых мероприятий по школам или магазинам в целях контроля пребывания в них школьников с последующим штрафом родителей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МОН РК, передает МИА «Казинформ».
«В настоящее время школьники находятся на весенних каникулах, педагоги работают удаленно, государственные организации допобразования закрыты. Водить детей в частные центры или нет – решают родители или законные представители», - говорится в сообщении.
По дополнительным вопросам можно обращаться в Call-center МОН РК по телефону +7 (7172) 74-24-11 или Управления образования областей и городов республиканского значения.
Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание согласно закону.
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