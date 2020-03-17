+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 22 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МОН РК: Информация в соцсетях о штрафах при обнаружении в школах и магазинах детей - фейк

17 Марта 2020 12:46
Поделиться:
МОН РК: Информация в соцсетях о штрафах при обнаружении в школах и магазинах детей - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация в социальных сетях и WhatsApp мессенджере о проведении рейдовых мероприятий по школам или магазинам в целях контроля пребывания в них школьников с последующим штрафом родителей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МОН РК, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как с пользой провести время с детьми во время вынужденного карантина, рассказала Аида Балаева
В детсадах отсутствует 79,7 % детей - глава управления образования г.Нур-Султан Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях усилены санитарно-карантинные меры Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин

«В настоящее время школьники находятся на весенних каникулах, педагоги работают удаленно, государственные организации допобразования закрыты. Водить детей в частные центры или нет – решают родители или законные представители», - говорится в сообщении.

По дополнительным вопросам можно обращаться в Call-center МОН РК по телефону +7 (7172) 74-24-11 или Управления образования областей и городов республиканского значения.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание согласно закону.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Образование, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив