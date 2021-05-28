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    13:30, 28 Май 2021 | GMT +6

    МОН применит международный опыт для оперативного реагирования при ЧС в школах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности профилактических мероприятий в сфере безопасности высказался министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, очень важными являются и такие мероприятия как обеспечение видеокамерами. Особенно в первую очередь в городских школах. Это дислокация камер, качество, обеспечение специальными охранными кампаниями, обеспечение тревожными кнопками, работа психологических служб. Все эти вопросы должны решаться комплексно. Ну и конечно очень важным вопросом является решение проблем с компетенциями и коллектива и детей, как действовать в чрезвычайной ситуации», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    «Как раз многие говорят о случае в Казани, но мы также изучили кейсы во многих школах дальнего зарубежья, не буду говорить, какие страны. Там очень большую помощь при таких случаях оказывает именно реагирование. Как должны вести себя дети, педагоги и в целом сотрудники школы в таких ситуациях. Поэтому мы и этот вопрос считаем приоритетным», - добавил он.

    По его словам, речь идет больше не об этих мерах, а о воспитательной работе.

    «Нам необходимо усилить воспитательную работу в школах. И когда в школу приходит выпускник с оружием в руках - это является очень большим сигналом. Это говорит о необходимости усиления воспитательной работы, ценностно ориентированном», - заключил глава МОН.

    На республиканском педсовете А. Аймагамбетов призвал коллег отнестись серьезно к профилактическим мероприятиям в области организации безопасности в учебных заведениях и не превращать их в «кампанейщину».

    Теги:
    Образование МОН Общество Безопасность
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