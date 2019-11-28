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МОН могут наделить правом по отзыву лицензий и закрытию вузов

28 Ноября 2019 13:11
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МОН могут наделить правом по отзыву лицензий и закрытию вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК просит наделить его правом по отзыву лицензий и закрытию вузов. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня решения принимаются судом. Мы говорим о том, что нам нужна норма, эта норма, я надеюсь, скоро появится. Нам нужна норма о том, что раз мы как государственный орган выдаем лицензии, значит у нас также должно быть, как у уполномоченного органа, право отзыва этой лицензии, по ее лишению», - сказал Асхат Аймагабетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания пленарного заседания Мажилиса.

Министр сообщил, что сейчас данная норма включена в законопроект.

«Здесь в Мажилисе обсуждается по изменениям в административный кодекс. Я надеюсь, что эта норма будет принята и принятие этой нормы позволит министерству образования гораздо быстрее и эффективнее реагировать в случаях, когда вузы не соответствуют квалификационным требованиям. Теперь могут быть, конечно, ситуации когда вузы мы будем закрывать», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что на сегодня в Казахстане большое количество вузов.

«Понимаете, у нас больше количество вузов, если вузы не соответствуют требованиям, то мы будем их закрывать. Сейчас рассматриваем возможность безболезненного перетока студентов в другие вузы, потому что студенты от этого не должны пострадать», - заключил Асхат Аймагамбетов.

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Ключевые слова: Образование,
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Серик Сабеков

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