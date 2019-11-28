-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МОН могут наделить правом по отзыву лицензий и закрытию вузов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК просит наделить его правом по отзыву лицензий и закрытию вузов. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня решения принимаются судом. Мы говорим о том, что нам нужна норма, эта норма, я надеюсь, скоро появится. Нам нужна норма о том, что раз мы как государственный орган выдаем лицензии, значит у нас также должно быть, как у уполномоченного органа, право отзыва этой лицензии, по ее лишению», - сказал Асхат Аймагабетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания пленарного заседания Мажилиса.
Министр сообщил, что сейчас данная норма включена в законопроект.
«Здесь в Мажилисе обсуждается по изменениям в административный кодекс. Я надеюсь, что эта норма будет принята и принятие этой нормы позволит министерству образования гораздо быстрее и эффективнее реагировать в случаях, когда вузы не соответствуют квалификационным требованиям. Теперь могут быть, конечно, ситуации когда вузы мы будем закрывать», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
Глава МОН добавил, что на сегодня в Казахстане большое количество вузов.
«Понимаете, у нас больше количество вузов, если вузы не соответствуют требованиям, то мы будем их закрывать. Сейчас рассматриваем возможность безболезненного перетока студентов в другие вузы, потому что студенты от этого не должны пострадать», - заключил Асхат Аймагамбетов.
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на повышение статуса педагога
- Нурлан Нигматулин: Нормы по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными
- Каким будет размер штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей
- Заработная плата казахстанских педагогов увеличится на 25 % в 2020 году
- Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей
- Школы Курчатова оснащаются компьютерной техникой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана