Момент взрыва в Оружейной палате в Костанае попал на видеорегистратор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Момент взрыва в Оружейной палате в Костанае, который произошел 3 сентября, попал на видеорегистратор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео момента взрыва в Оружейном магазине в Костанае, по проспекту Назарбаева. Как сообщили тогда в ДЧС области, произошло возгорание отдельно стоящих одноэтажных зданий магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО «ЮГ» и здания столовой.

Пострадало 7 работников магазина, из которых 4 погибли, 3 получили ожоги и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара, произошедшего в оружейном магазине в Костанае, в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела. Под завалами обнаружили тела двух мужчин, личность которых устанавливается.

Кадр из видео