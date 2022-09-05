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    10:35, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Момент взрыва в Оружейной палате в Костанае попал на видеорегистратор

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Момент взрыва в Оружейной палате в Костанае, который произошел 3 сентября, попал на видеорегистратор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети появилось видео момента взрыва в Оружейном магазине в Костанае, по проспекту Назарбаева. Как сообщили тогда в ДЧС области, произошло возгорание отдельно стоящих одноэтажных зданий магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО «ЮГ» и здания столовой.

    Пострадало 7 работников магазина, из которых 4 погибли, 3 получили ожоги и были госпитализированы.

    Ранее сообщалось, что при тушении пожара, произошедшего в оружейном магазине в Костанае, в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела. Под завалами обнаружили тела двух мужчин, личность которых устанавливается.

    Кадр из видео


    Теги:
    Костанай Костанайская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Главная Правоохранительные органы
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