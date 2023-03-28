Момент отделения поврежденного корабля «Союз МС-22» от МКС и приземления покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 марта запланирована расстыковка беспилотного корабля «Союз МС-22» от Международной космической станции (МКС) и его приземление в степях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Моменты расстыковки и отчаливания корабля «Союз МС-22» от МКС, а также приземления в заданном районе будут транслироваться в прямом эфире, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Прямая трансляция расстыковки корабля от МКС будет доступна на сайте и в социальных сетях Роскосмоса с 15 часов 40 минут по времени Астаны.

В течение последующих полутора часов произойдет включение двигателя «Союза МС-22» на торможение для сведения с орбиты, ожидается дальнейшее разделение его на отсеки, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы и раскрытие основного парашюта.

С этого момента, в 17 часов 20 минут по времени Астаны, на этих же ресурсах состоится второе прямое включение - момента приземления спускаемой капсулы космического корабля «Союз МС-22».

Приземление спускаемого аппарата планируется в 17:45 в 147 км юго-восточнее города Жезказгана.

На корабле возвратят на Землю 218 кг грузов. Среди них оборудование, которое необходимо для анализа произошедшей нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22», а также для его повторного использования.