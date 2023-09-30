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    22:38, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Молоток и сандалии возрастом около 6000 лет нашли в Испании

    Молоток и сандалии возрастом около 6000 лет нашли в Испании
    Фото: MUTERMUR project.

    В пещере Куэва-де-лос-Мурсьелагос в Альбуньоле (Гранада, Испания) были найдены первые прямые свидетельства о том, что охотники-собиратели и первые земледельцы, проживавшие на юге Европы (примерно 9500 и 6200 лет назад соответственно), умели плести из растительного волокна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arkeonews.

    Куэва-де-лос-Мурсьелагос или Пещера летучих мышей — это система пещер на юго-западе Испании, обнаруженная в 19 веке, во время работы на рудниках. Во время раскопок в пещере были найдены корзины, сандалии и деревянный молоток.

    Это место является одним из значительных археологических памятников доисторических времен на Пиренейском полуострове благодаря уникальной сохранности найденных там органических материалов.

    Франсиско Мартинес Севилья из Университета Алькалы в Испании и его коллеги изучили 76 артефактов, обнаруженных в пещере. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

    Около 65 плетеных изделий из травы эспарто (альфа, или ковыль тянущийся), среди которых набор корзин, сандалии, изготовленные путем измельчения и скручивания травы эспарто, а также деревянные инструменты, такие как молоток и палки-копалки были обнаружены во время раскопок.

    Предположительно, некоторые из находок относятся к одному из двух периодов времени: с 7950 по 7360 год до нашей эры или с 4370 по 3740 год до нашей эры.

    Франсиско Мартинес Севилья, исследователь из Университета Алькалы, говорит, что находки были изготовлены охотниками-собирателями в эпоху мезолита, а более древние предметы, вероятно, использовались фермерами эпохи неолита.

    Сандалии возрастом около 6000 лет, найденные в пещере, являются самой старой обувью, когда-либо найденной в Европе.

    Отмечается, что качество и технологическая сложность плетения заставляют нас усомниться в предположениях о примитивности быта человеческих сообществ до появления сельского хозяйства на юге Европы.

    Теги:
    Испания Мировые новости
    Жанна Нурмаганбетова
    Автор
    Жанна Нурмаганбетова
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