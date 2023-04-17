Молоко и яйца – самые потребляемые продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Статистики Северо-Казахстанской области провели исследование по потреблению продуктов питания городскими и сельскими жителями региона за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, в прошлом году самыми потребляемыми продуктами питания в домах североказахстанцев являлись молоко и молочные продукты, яйца, наименее потребляемыми – масла и жиры. Незначительную долю занимают рыба и морепродукты.

«При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением в сельской и городской местности наибольшая дифференциация отмечается по потреблению мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц», - сообщили в департаменте.

Горожане потребляют больше яиц, мяса и молока – разница почти в 1,5 раза, но меньше картофеля, сладостей и хлеба. Примерно одинаковое количество в рационе городских и сельских жителей занимают овощи, масла и жиры. Фрукты горожане едят больше, картофеля – напротив, меньше.

Напомним, по итогам марта за год в регионе произошел значительный рост цен на булочные и мучные кондитерские изделия – более чем на 43%. Чай стал дороже на 36%, крупы – на 32%, кондитерские изделия – на 30%, макаронные изделия – почти на 30%. Стоимость молочных продуктов возросла на 26%, муки – на 20%, мясо – около 17%, колбасы и фрукты – на 16%