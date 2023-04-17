Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Молоко и яйца – самые потребляемые продукты в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Апреля 2023, 02:32
Молоко и яйца – самые потребляемые продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Статистики Северо-Казахстанской области провели исследование по потреблению продуктов питания городскими и сельскими жителями региона за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, в прошлом году самыми потребляемыми продуктами питания в домах североказахстанцев являлись молоко и молочные продукты, яйца, наименее потребляемыми – масла и жиры. Незначительную долю занимают рыба и морепродукты.

«При сравнении потребления основных видов продуктов питания населением в сельской и городской местности наибольшая дифференциация отмечается по потреблению мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц», - сообщили в департаменте.

Горожане потребляют больше яиц, мяса и молока – разница почти в 1,5 раза, но меньше картофеля, сладостей и хлеба. Примерно одинаковое количество в рационе городских и сельских жителей занимают овощи, масла и жиры. Фрукты горожане едят больше, картофеля – напротив, меньше.

Напомним, по итогам марта за год в регионе произошел значительный рост цен на булочные и мучные кондитерские изделия – более чем на 43%. Чай стал дороже на 36%, крупы – на 32%, кондитерские изделия – на 30%, макаронные изделия – почти на 30%. Стоимость молочных продуктов возросла на 26%, муки – на 20%, мясо – около 17%, колбасы и фрукты – на 16%

Северо-Казахстанская область   Статистика   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь