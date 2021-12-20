Молодым жителям Шахтинска вручили премию акима города «Жастар»
ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Двенадцать молодых шахтинцев удостоились премии акима города Шахтинска «Жастар». Она вручается с 2007 года, и за это время ее получили около 100 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Премия присуждается молодым людям от 14 до 29 лет за плодотворную научную, творческую и общественную деятельность по следующим номинациям: «Лучший старшеклассник года», «Молодой спортсмен года», «Лучший учащийся колледжа», «Мой личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в Шахтинском регионе», «Молодой предприниматель» и «Волонтёр года».
«В 2020 году я получила первый нагрудной знак «Ұлы дала дарыны». И сейчас принимаю активное участие в научной и общественной жизни кафедры, университета и родного города. Занимаюсь также волонтерством. В этом году работала в отряде «Жасыл ел». Премия – это стимул к самообразованию и возможность оценить свой потенциал. Конкурентоспособность молодежи напрямую зависит от качества образования», – считает победительница в номинации «Мой личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в Шахтинском регионе» Зарина Гатауллина.
Также маслихат учредил свою номинацию – «Выбор депутатов». В этой категории награжден Бектас Жуман.
«Я рад, что оценили мою работу. Еще со школьного возраста активно участвовал в общественной жизни. Сейчас я руковожу клубом творческой молодежи Карагандинской области «Ұлағат». Мы делаем всё, что в наших силах, для сохранения духовности и развития литературы», – рассказал Бектас Жуман.
В этом году заявки на присуждение премии «Жастар» подали 22 шахтинца. С каждым годом претендентов становится всё больше.
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