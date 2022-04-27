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Молодым специалистам необходимо дать возможность приватизировать жилье - депутат

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2022, 13:21
Молодым специалистам необходимо дать возможность приватизировать жилье - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане дефицит кадров составляет 6 831 специалист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицина в Казахстане, как и в любой другой стране, призвана охранять и обеспечивать здоровье своих граждан. В Казахстане построены современные клиники и больницы с самыми новыми и лучшими технологиями и оборудованием. Однако для некоторой части населения медицинские услуги остаются недоступными до сих пор», - сказал мажилисмен Аветик Амирханян, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения.

Депутат продолжил, что по информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день по стране дефицит кадров составляет 6 831 специалист, потребность в 46 бригадах скорой помощи в 8 регионах, более 2 тысяч единицах санитарного автотранспорта в 12 регионах. Особенно острая нехватка в северных и западных областях страны.

«Данная проблема особо обнажилась во время первой волны COVID-19. В стране встала проблема нехватки машин скорой помощи, как в городе, так и на селе. Молодым специалистам, которые приезжают на работу по направлению, выплачиваются подъемные в размере 1,5 и 2 млн тенге, однако не везде они обеспечиваются жильем. В связи с этим считаем, что молодым специалистам необходимо предоставить жилье и дать возможность приватизировать его через 10-15 лет работы на месте», - подчеркнул Аветик Амирханян.


Мажилис   Минздрав РК   Здравоохранение   Жилье   Общество  
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