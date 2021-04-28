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Молодым и будущим защитникам Отечества есть чему учиться у ветеранов - Нурлан Ермекбаев

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Апреля 2021, 20:39
Молодым и будущим защитникам Отечества есть чему учиться у ветеранов - Нурлан Ермекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздников Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы в музее Первого Президента – Елбасы состоялась встреча с участием руководства Министерства обороны, Совета ветеранов Вооруженных Сил, курсантов военных учебных заведений, представителей военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основной темой мероприятия под названием «Ел үмітін ер ақтар» стала преемственность поколений, которая обеспечивает уверенное развитие страны и армии в годы независимости Казахстана.

Участниками встречи подчеркнут огромный вклад Первого Президента в строительство, становление и развитие Вооруженных Сил страны.

Нурсултан Абишевич Назарбаев Указом от 7 мая 1992 года создал Вооруженные Силы. Под его руководством армия состоялась как неотъемлемый атрибут независимого государства, гарант суверенитета и территориальной целостности страны.

Сформированы структура и состав Вооруженных Сил, надежно обеспечивающие безопасность страны. Армия оснащена современным вооружением и военной техникой. Создана национальная система подготовки военных кадров всех уровней управления. Решены вопросы социального обеспечения военнослужащих.

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В настоящее время Нурсултан Абишевич Назарбаев не оставляет без внимания Вооруженные Силы. Являясь Председателем Совета Безопасности, Первый Президент разрабатывает основные направления обеспечения обороноспособности страны и дальнейшего развития армии.

Участниками встречи отмечена последовательная и эффективная реализация курса Елбасы нынешним Президентом страны – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев оказывает огромную поддержку армии. Он посещает учения войск, заседания коллегий Министерства обороны, проводит встречи с военнослужащими, принимая все необходимые меры по совершенствованию Вооруженных Сил.

Выступая перед участниками встречи, министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев подчеркнул важность преемственности поколений в развитии армии. Он отметил, что благодаря примеру старшего поколения, сегодня наши военнослужащие демонстрируют пример высокого воинского мастерства, слаженности и боевой выучки. Молодым и будущим защитникам Отечества есть чему учиться у ветеранов – мужеству и стойкости, профессионализму, любви к Родине.

В заключение мероприятия для гостей была организована экскурсия по музею Первого Президента.

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