Молодых предпринимателей стало больше в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается увеличение количества молодых предпринимателей. Об этом рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане наблюдается увеличение количества молодых предпринимателей. Количество зарегистрированных молодых предпринимателей до 29 лет в 2018 году составляло 128 тысяч, в 2019 году эта цифра достигла 149 тысяч. На развитие предпринимательство повлиял проект «Молодой предприниматель», где основной упор был сделан на то, чтобы молодежь больше вовлекалась в бизнес», - отметил Шахмардан Байманов.

По его словам, на протяжении нескольких социологических замеров семья остается главной ценностью молодежи.

Напомним, сегодня в Нур-Султане представительство Фонда Ф. Эберта при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК провело презентацию исследований на тему «Молодежь Казахстана: оценка ценностей, ожиданий, стремлений».