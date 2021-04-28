Молодых людей наградили за спасение мужчины в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан двое молодых жителей города Семея были награждены благодарственными письмами. Их вручил начальник ДЧС ВКО полковник гражданской защиты Ерлан Нурпеисов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Друзья проявили смелость, героизм и спасли 27 апреля мужчину из воды. Случайно оказавшись рядом, молодые люди бросились к тому месту, где это произошло. Увидев мужчину, которого несло течением, они побежали вдоль берега, а затем 22-летний Абулмансур Толеугали кинулся в воду и вытащил мужчину, ему помогал друг Мерей Маутбеков. Также Мерей проводил реанимационные мероприятия пострадавшему до приезда врачей скорой помощи.

Парни очень скромные и героями себя не считают.

«Мы нисколько не сомневались, что нужно оказать помощь человеку, хотя не скроем, течение в реке сильное, и было страшно. Думаю, так поступил бы любой мужчина на нашем месте. Все произошло как в кино, действовал по ситуации, навыки оказания первой помощи применял впервые, но сделал все правильно», - сказал Мерей Маутбеков.

ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. При чрезвычайной ситуации необходимо сообщить спасателям по номеру 112.