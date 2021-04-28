Молодых людей наградили за спасение мужчины в Семее
Друзья проявили смелость, героизм и спасли 27 апреля мужчину из воды. Случайно оказавшись рядом, молодые люди бросились к тому месту, где это произошло. Увидев мужчину, которого несло течением, они побежали вдоль берега, а затем 22-летний Абулмансур Толеугали кинулся в воду и вытащил мужчину, ему помогал друг Мерей Маутбеков. Также Мерей проводил реанимационные мероприятия пострадавшему до приезда врачей скорой помощи.
Парни очень скромные и героями себя не считают.
«Мы нисколько не сомневались, что нужно оказать помощь человеку, хотя не скроем, течение в реке сильное, и было страшно. Думаю, так поступил бы любой мужчина на нашем месте. Все произошло как в кино, действовал по ситуации, навыки оказания первой помощи применял впервые, но сделал все правильно», - сказал Мерей Маутбеков.
ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. При чрезвычайной ситуации необходимо сообщить спасателям по номеру 112.