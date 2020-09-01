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Молодые врачи прибыли работать в город Аксай ЗКО

1 Сентября 2020 17:05
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Молодые врачи прибыли работать в город Аксай ЗКО

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ – 13 молодых специалистов – выпускников медицинских академий Казахстана – приступили к работе в Бурлинской районной больнице Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы областного управления здравоохранения ЗКО, до сегодняшнего дня потребность во врачах различных специальностей в районе составляла 30 единиц. Теперь в район прибыли на работу молодые специалисты: хирург, гинеколог, врач общей практики, терапевт, педиатр, нейрохирург и другие, которые уже приступили к работе в районной больнице.

Местная исполнительная власть обеспечила их жильем, выделив каждому врачу 1,2,3-комнатные квартиры из государственного жилого фонда на арендной основе в зависимости от состава семьи. С молодыми врачами встретились заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова и аким Бурлинского района Миржан Сатканов. Они пожелали начинающим специалистам успехов в работе, а со своей стороны всестороннюю поддержку по всем проблемным вопросам.

«Потребность во врачах узких специальностей еще остается. В скором времени мы ожидаем прибытия кардиолога, в котором очень нуждается наша больница. Молодого врача также обещали обеспечить жильем и всеми другими социальными мерами поддержки для сельских медработников. Радует, что местные власти оказывают поддержку медработникам, тем более, молодым специалистам, которые, как известно, неохотно едут в районы, так как им негде жить. Для любого человека очень важно иметь крышу над головой, тогда и любая работа будет по плечу», – отметил директор Бурлинской районной больницы Шынгыс Сарсенгалиев,


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#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Аида Галиева

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