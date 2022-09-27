Молодые врачи пополнили ряды специалистов Костанайской облбольницы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Новые специалисты прибыли для работы в Костанайскую областную больницу. Часть из них – уже опытные доктора из других регионов, многие – выпускники медвузов, костанайцы, вернувшиеся для работы в свою родную область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день прибыли и уже активно участвуют в лечебном процессе семь новых специалистов: акушер-гинеколог, неонатологи, аллерголог, реабилитолог/невролог, уролог и инфекционист. Из них пятеро – молодые специалисты, двое (неонатолог и уролог) – опытные врачи из других регионов Казахстана», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Из выпускников этого года – четверо уроженцы Костанайской области, которые учились на государственных грантах и грантах акима области. Молодые специалисты рады быть полезными своей родной области.

В ведомстве напомнили, что всем специалистам полагаются подъемные (в зависимости от специальности) от 1,5 до 3,5 млн тенге.

Как заверил главврач областной больницы Юрий Моисеев, теперь «дефицит кадров в больнице остро не стоит».