НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 августа состоялась ZOOM-конференция с участием молодых ученых Казахстана.

Модератором конференции выступил соучредитель «STEM АКАДЕМИИ» Абуталип Мутали. В онлайн-встрече приняли участие исполнительный директор Ассоциации «Болашак» Лаура Демесинова, член Ассоциации политических исследовании и секретарь Совета молодых ученых ЕНУ Индира Рыстина, председатель Альянса молодых ученых Асия Ермухамбетова, научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Алмас Жунисбай, заведующий отделением кардиохирургии Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова Бауыржан Ракишев и заведующий отделом Национального центра биотехнологии Максат Жабагин.

В ходе конференции молодые ученые выразили поддержку партийным праймериз, и проявили готовность принять в них участие. Лаура Демесинова отметила, что многие выпускники программы «Болашак» со всего Казахстана намерены участвовать в праймериз.

Индира Рыстина указала, что молодые ученые видят в праймериз для себя большую возможность. Кроме того, она предложила открыть специальность «Политические технологии» в магистратуре ЕНУ и ввести образовательные модули для студентов и магистрантов по избирательным технологиям с опытом праймериз.

Участники онлайн-встречи активно интересовались правилами проведения праймериз, условиями и этапами процесса, порядком голосования и т.д.

Молодые ученые указали на важность знаний кандидатами отраслевых проблем, а не только актуальных для того или иного региона вопросов. В качестве примера они привели себя: хорошо разбираясь в отдельных предметах, они могут не знать о специфике района, города, области. Поэтому они выдвинули предложение – говорить на предстоящих дебатах не только о проблемах, привязанных к регионам, но и к отраслям.

«Партия никаких ограничений не ставит. Конечно, если вы намерены стать депутатом от определенной местности, то, должны быть осведомлены о всех волнующих жителей темах. Цель праймериз - выявить на конкурентной основе лидеров, которые знают о проблемах, и имеют четкий план по их решению. Вместе с тем, предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты пройдут по пропорциональной системе. Избиратели будут голосовать за партийный список», - отметил Ерлан Карабалаев.

Напомним, что выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии.