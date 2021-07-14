Молодые профессионалы спасают жизни: о предотвращенных трагедиях на воде рассказали в ВКО

Купальный сезон в Восточно-Казахстанской области в самом разгаре. К сожалению, не обошлось без трагедий - утонуло 20 человек, из них трое детей. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о двух случаях спасения утопающих «скромными героями», передает МИА «Казинформ».

Первый случай произошел на Сибинских озерах. Купаясь в озере, мужчина 1977 года рождения стал тонуть. Его брат Асхат Сарт кинулся в воду и вытащил пострадавшего в бессознательном состоянии на берег. Асхат признался, что плавает не очень хорошо, но когда увидел тонущего брата, ни на секунду не раздумывая, нырнул за ним. Асхат почти 10 лет работает на Усть-Каменогорской птицефабрике бригадиром. В жизни Асхат ответственный, активный, стрессоустойчивый - эти качества его характера и помогли мобилизоваться в трудной ситуации и вовремя прийти на помощь.

Когда Асхат вытащил брата на берег, к нему подоспели отдыхавшие рядом Нурлыбек Ешенов и Айдос Мусин - фельдшеры станции скорой медицинской помощи. Профессионально определив состояние потерпевшего, они приступили к реанимационным действиям и спасли ему жизнь.

Спасение жизней для Нурлыбека – это его работа. С детства он мечтал быть военным, но не поступил и решил свою судьбу связать с другой благороднейшей профессией – врача. Закончив Усть-Каменогорский медицинский колледж, вот уже три года он работает фельдшером на станции скорой помощи, ни сколько не разочаровавшись в том, какой он выбрал путь.

«Когда ты видишь, что помог пациенту, — это дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огромное спасибо»!» - поделился Нурлыбек Ешенов.

Айдос Мусин на станции скорой помощи в Усть-Каменогорске работает больше года. Когда Айдос учился в медицинском колледже, он и не думал о том, что придется работать именно на скорой, ведь это одна из самых сложных медицинских специальностей. «Вызовов много, и среди них есть такие, где необходимо спасать жизнь. Но вот отдыхть у воды и спасти человека – такой случай у меня впервые», - делится Айдос.

Второй случай произошел на берегу Бухтарминского водохранилища. В свой выходной день сотрудник оперативно-спасательного отряда Дмитрий Рудаметов спас женщину. Ее, в бессознательном состоянии, вытащили из воды очевидцы. Никто из окружающих не вызвал бригаду скорой помощи, все опешив стояли возле пострадавшей и не знали, что делать дальше.

Дмитрий уточнил, что женщина пробыла под водой примерно пять минут, поэтому он быстро приступил к реанимационным действиям. Одновременно попросил вызвать скорую помощь. Массаж сердца и искусственное дыхание дали свой результат – женщина очнулась. Дмитрий передал пострадавшую прибывшим к месту происшествия врачам.

Молодой сотрудник Бухтарминского подразделения оперативно-спасательного отряда Дмитрий Рудаметов работает спасателем четыре года. И это первый случай в его практике, когда пришлось использовать все свои знания для оказания первой помощи пострадавшей.

Дмитрий с детства знал, что будет спасателем. Закончив Усть-Каменогорский колледж безопасности жизнедеятельности, сразу же устроился работать в оперативно-спасательный отряд.

В его практике больше водолазных погружений, когда приходится искать и поднимать из воды утонувших. Видя человеческие трагедии, спасатель Дмитрий Рудаметов обращается к жителям и гостям нашей области и просит соблюдать правила поведения у воды!