Молодые предприниматели столичного района Байконыр могут получить гранты в 5 млн тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов рассказал о программе для молодых предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Есть специальная программа для молодых предпринимателей до 29 лет. В рамках программы выдаются гранты до 5 млн тенге, финансирование начинается уже с августа. До этого нужно пройти обучение в НПП «Атамекен» по адресу пр. Момышулы, 2/11», - сказал Нурбол Нурсагатов во время эфира на телеканале Astana.
Аким также перечислил объекты строительства на территории района, которые готовятся к сдаче.
«По социальной части: у нас уже построена новая школа на пересечении улиц Сейфуллина-Омарова, сейчас там ведутся работы по благоустройству, также ведется строительство пристройки к школе №31 – уже до 1 сентября она будет готова», - отметил спикер.
«В Ондирисе строится физкультурно-оздоровительный комплекс с завершением в следующем году, также начинается проектирование строительства кирпичных зданий для школ №23 и №12. У нас в районе сейчас строятся три жилых многоквартирных комплекса с завершением в этом году», - добавил Н. Нурсагатов.
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