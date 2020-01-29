Молодые предприниматели работают в сфере торговли и авторемонта - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К январю 2020 года было зарегистрировано 145,7 тыс. молодых индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет — на 13,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Из них действующими являются 130,8 тыс. предпринимателей — 90% от всех зарегистрированных. Годовой рост числа действующих ИП составил 19,8%.

Количество предприятий, стопроцентными собственниками которых являются молодые люди в возрасте до 29 лет, достигло 35,1 тыс. Прирост составил 3,5% (годом ранее в сегменте было зарегистрировано 33,9 тыс. предприятий).

Из них количество действующих предприятий составило 28,5 тысячи, увеличившись за год на 6,5%.

Наибольшее число предприятий, принадлежащих молодым бизнесменам, действует в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов: 11,5 тыс. предприятий (40,4% от всех действующих предприятий). Ещё 4,3 тыс. предприятий работают в строительстве (14,9% предприятий), и 1,6 тысячи занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью (5,5%).

Наименьшее число предприятий молодых собственников действует в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения и электро-/водоснабжения.

Больше всего предприятий молодых собственников находится в мегаполисах: Алматы (7,4 тыс. предприятий), Нур-Султане (6,3 тыс.) и Шымкенте (2 тыс. предприятий).

Меньше всего компаний в сегменте расположены в Северо-Казахстанской (347), Западно-Казахстанской (553) и Акмолинской (620 предприятий) областях.