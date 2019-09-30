Молодые предприниматели представили свои бизнес-проекты в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинском Доме Дружбы прошла презентация актуальных молодёжных стартапов. Участники представили проекты, требующие экспертной оценки и поддержки со стороны меценатов и инвесторов.

Мероприятие состоялось в рамках регионального штаба РМД «Жаңғыру жолы» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Основная цель презентации - мотивация молодёжи к активной социальной жизни посредством продвижения стартап-проектов в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

В презентации участвовали Асель Атабаева - представитель Палаты предпринимателей «Атамекен», Ерлан Ашим - учредитель компании Natige и VOLT 220, Наталья Красникова - руководитель Центра гражданских инициатив, менеджер офиса «Рухани жаңғыру», Абай Отарбаев - руководитель проектной студии Pixel.





В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Около 3 000 авторов, представивших свои идеи в качестве социальных проектов, получили возможность выиграть грант. Одна из лауреатов государственного гранта, предприниматель Айым Итбаева, занимается птицеводством.

«Птицеводство является прибыльным бизнесом для сельской местности. Благодаря гранту мы приобретём специальное оборудование, дополнительный корм для 300 птиц. Хотим и дальше расширять этот бизнес», - рассказала молодая предпринимательница.

Все участники подготовились основательно. Молодые бизнесмены поделились планами на ближайший год. Они рассчитывают, что их идеи поддержат и другие предприниматели страны.

В конце семинара были объявлены лучшие стартап-проекты. Все участники были награждены сертификатами.







