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Молодые предприниматели получают гранты в Атырау
1 Марта 2022 22:12
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау молодые люди получают гранты на бизнес-проекты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В прошлом году в Атырау 24 молодых предпринимателя получили безвозмездные гранты на общую сумму 77 млн тенге. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» 49 молодых людей получили кредиты. В рамках ещё одной программы «С дипломом - в село!» в прошлом году за счет республиканского бюджета 55 молодых специалистов получили бюджетные кредиты, 130 специалистов получили подъемные пособия. В этом году по этой программе ожидается предоставление бюджетных кредитов 49 молодым специалистам, подъемные получат более 100 человек», - сообщили в пресс-службе областного акимата.
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