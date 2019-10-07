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Молодые поэты страны награждены в Нур-Султане

7 Октября 2019 17:55
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Молодые поэты страны награждены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во Дворце школьников в городе Нур-Султан прошла заключительная церемония награждения молодых поэтов под названием «Біз жастарға сенеміз» в рамках Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проект «Жас ақын» стал площадкой для развития творчества молодых поэтов и возможностью для талантов продемонстрировать свое мастерство. С 2017 года тысячи молодых поэтов со всех уголков страны обрели популярность среди казахстанцев, стали обладателями международных и республиканских конкурсов. Этот проект стал частью программы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», подобными мероприятиями мы хотим поддержать молодых талантов и пробудить в них патриотический дух и любовь к Родине»,- сказал руководитель столичного управления по делам общественного развития Талгат Рахманберди.

Победителям проекта вручили благодарственные письма, а также денежную премию в размере 200-300 тысяч тенге.

III место получили молодые поэты:

Акжигит Амангелди– Карагандинская область

Кенжебек Дулатбек - Алматинская область

Нурдаулет Омирбек – Туркестанская область

II место заняли два поэта:

Ернар Максутов - город Нур-Султан

Сания Журсинова - город Нур- Султан

И обладателем I места стал Муратбек Нурбол – город Алматы.

Этот проект ежегодно проводится по инициативе Управления по делам общественного развития города Нур-Султан.

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Ключевые слова: Культура, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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