Молодые поэты страны награждены в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во Дворце школьников в городе Нур-Султан прошла заключительная церемония награждения молодых поэтов под названием «Біз жастарға сенеміз» в рамках Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проект «Жас ақын» стал площадкой для развития творчества молодых поэтов и возможностью для талантов продемонстрировать свое мастерство. С 2017 года тысячи молодых поэтов со всех уголков страны обрели популярность среди казахстанцев, стали обладателями международных и республиканских конкурсов. Этот проект стал частью программы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», подобными мероприятиями мы хотим поддержать молодых талантов и пробудить в них патриотический дух и любовь к Родине»,- сказал руководитель столичного управления по делам общественного развития Талгат Рахманберди.
Победителям проекта вручили благодарственные письма, а также денежную премию в размере 200-300 тысяч тенге.
III место получили молодые поэты:
Акжигит Амангелди– Карагандинская область
Кенжебек Дулатбек - Алматинская область
Нурдаулет Омирбек – Туркестанская область
II место заняли два поэта:
Ернар Максутов - город Нур-Султан
Сания Журсинова - город Нур- Султан
И обладателем I места стал Муратбек Нурбол – город Алматы.
Этот проект ежегодно проводится по инициативе Управления по делам общественного развития города Нур-Султан.
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