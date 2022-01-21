Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали - Бердибек Сапарбаев
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Заинтересованный разговор о причинах январских событий и о том, как это предотвратить в будущем, состоялся у жителей Жуалынского района с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона посетил с рабочей поездкой Жуалынский район, где не только побывал в крестьянских хозяйствах, но и обсудил с жителями Жетитобинского сельского округа актуальные вопросы.
Встреча с сельчанами состоялась в здании средней школы №21 имени Д. Пахомова в селе Коныртобе Жетитобинского сельского округа, в котором проживает более трех тысяч жителей.
«Необходимо привлечь внимание общества к актуальным проблемам воспитания молодого поколения. Родители ответственны за своих детей. Надо обезопасить молодежь и уберечь от необдуманных поступков», - заметил Бердибек Сапарбаев.
По мнению работницы крестьянского хозяйства «Темірбек» Жанар Торткульбаевой, при должном воспитании, заложенном в детстве, человек всегда будет идти по правильному пути.
«Мы должны научить молодежь проявлять самые драгоценные человеческие качества – милосердие, сострадание. Только так они станут настоящими патриотами своей страны», - сказала она.
«Большая часть участников январских событий - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, - сказал аким области. - У них не было никаких требований, они не знали, зачем вышли на улицу. Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали. Эта ошибка сломала многим из них жизнь. Теперь надо сделать всё возможное, чтобы эта ужасная ситуация не повторилась. Нам надо заботиться о подрастающем поколении, уделять особое внимание тому, чтобы молодые люди выросли настоящими патриотами, достойными гражданами своей страны. Не забывайте, что воспитание молодёжи - процесс непрерывный. Наше благополучие в наших руках. Стабильность, единство, согласие – основа развития страны. Мы должны это богатство беречь как зеницу ока».
Фермер Шарханбек Кожаназаров с гордостью заявил, что в массовых беспорядках не участвовал ни один житель Жетитобинского сельского округа.
«Это всё благодаря нашим аксакалам, бабушкам, сельскому акиму, участковому инспектору полиции. Великий Бауыржан Момышулы говорил: «Тәртіпке бас иген құл болмайды» - «Тот, кто подчиняется правилам, никогда не станет рабом». Мы учим детей ценить и оберегать наше главное богатство – единство и согласие, слушаться взрослых. После грозы ярче светит солнце. Давайте общими усилиями построим новый Казахстан!», - сказал Шарханбек Кожаназаров.
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