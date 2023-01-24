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Молодые министры получили ежедневники с цитатами Президента Казахстана

24 Января 2023, 19:41
Молодые министры получили ежедневники с цитатами Президента Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Участники молодежного движения «Жана Адамдар» издали «Ежедневник строителя Второй Республики» с цитатами Главы государства Касым-Жомарта Токаева и раздали по экземпляру вновь назначенным министрам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram молодежного движения.

В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация «Ежедневника строителя Второй Республики».

Сразу после презентации ежедневники были доставлены молодым министрам, назначенным в начале 2023 года. Первыми обладателями «Ежедневника строителя Второй Республики» стали министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр культуры и спорта Асхат Оралов, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр юстиции Азамат Ескараев и заместитель Премьер-Министра – руководитель аппарата Правительства РК Галымжан Койшыбаев.

«Уважаемые казахстанцы! Мы в своих социальных сетях запускаем народный опрос, пишите в комментариях имена тех государственных служащих, кого вы считаете заслуживающих звания строитель Второй Республики», - обратились лидеры молодежного движения к казахстанцам.

Они считают, что Новому Казахстану должна соответствовать эффективная система управления. И основой этой системы должны стать новые молодые чиновники. Те, которые понимают, что главное в их работе — это не личная карьера, а интересы простых людей.

«С чего начинается рабочий день казахстанского чиновника? С планирования и фиксации дел в ежедневнике. В помощь им «Жана Адамдар» разработал «Ежедневник строителя Второй Республики». Главной «фишкой» этого ежедневника стали ключевые цитаты Касым-Жомарта Токаева из Послания народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2022 года. Каждая из 52 недель ежедневника начинается с цитаты Главы государства, которая служит напоминанием государственным служащим, ради чего все они работают», - говорится в посте молодежного движения.



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