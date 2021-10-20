Молодые люди залезли на арку моста ради фото в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодые люди ради эффектного фото залезли на арку столичного моста. В отношении нарушителей составлен административный протокол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«В полицию на канал «102» поступил вызов от очевидца о том, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра в Нур-Султане.

На место незамедлительно прибыл автопатруль. Стражами порядка задержаны трое нарушителей и доставлены в полицию. Личности их установлены. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 19 лет.

На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного фото с панорамой Нур-Султана», - проинформировали в департаменте полиции.









В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан, что подобные фотосессии зачастую заканчиваются трагически, поэтому не стоит рисковать жизнью ради красивых снимков.