Молодые люди также уязвимы перед коронавирусом - глава ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Молодые люди не неуязвимы перед коронавирусом и должны соблюдать те же меры предосторожности, как и остальное население, чтобы защитить себя и других. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что пожилые люди подвержены более высокому риску тяжело заболеть, тем не менее молодые люди также подвержены этому риску. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, чтобы убедить молодых людей в этом риске», - сказал доктор Гебрейесус.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах всплески заболеваемости отчасти объясняются тем, что молодые люди ослабляют свою бдительность летом в северном полушарии», - утверждает глава ВОЗ.

«Мы уже говорили это раньше и повторим еще раз: молодежь не неуязвима. Молодые люди могут быть инфицированы, молодые люди могут умереть, и молодые люди могут передать вирус другим», - объяснил Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Вот почему молодые люди должны принимать такие же меры предосторожности, как и остальные, чтобы защитить себя и других», - отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

Он призвал молодежь быть «в авангарде перемен» касательно новых социальных правил поведения, вызванных пандемией, таких как физическое дистанцирование, мытье рук и ношение маски.

В последние недели новые вспышки случаев коронавируса наблюдались, в частности, в европейских странах, где молодые люди в отпуске посещают бары, устраивают вечеринки на пляжах и встречаются с большим количеством знакомых.

Пандемия унесла жизни свыше 670 тысяч человек во всем мире, а с конца декабря было диагностировано более 17 миллионов случаев заражений коронавирусом.