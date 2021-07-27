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Молодые люди ради видео в соцсетях залезли на арку моста в Нур-Султане

27 Июля 2021 10:53
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Молодые люди ради видео в соцсетях залезли на арку моста в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодые люди залезли на арку моста ради видео в социальной сети TikTok в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

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«Инцидент произошел 26 июля утром в 04:30 в полицию поступил вызов от очевидца о том, что неизвестные лица лезут на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра. На место прибыли сотрудники полиции. Данный факт подтвердился. Стражи порядка задержали троих жителей столицы в возрасте 19 и 21 года. На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного видео для сети TikTok с панорамой Нур-Султана», - пояснили в пресс-службу ведомства.


Участковые инспектора Управления полиции района «Cарыарка» провели с нарушителями профилактическую беседу по соблюдению общественного порядка. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией.

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#Нур-Султан   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Молодежь  
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