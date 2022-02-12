Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодые люди должны четко определить для себя приоритетные ценностные установки, тренды, которые помогут им реализоваться в жизни. Об этом заявил Исполнительный директор Ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Особо хочется отметить слова Президента о популяризации рабочих профессий. К сожалению, это факт, что определенная категория молодежи стремится сразу занять высокую должность, получать большую заработную плату, но при этом, не имея опыта и необходимых навыков. Здесь, конечно, винить молодежь нельзя, она ведь брала примеры с определенных коррупционеров, с людей, которые вели неправильный образ жизни. Я сейчас не говорю про всех госслужащих, но тех, кто ярко показывал это», - сказал Тохтар Болысов комментируя выступление Главы государства на расширенном заседании Правительства.

По его словам, этим самым было выстроено ложное представление о том, что мгновенно, как только человек дойдет до уровня руководителя или директора, его жизнь сразу поменяется.

«Если человек работает честно, то он и честным путем пройдет свой путь. Сегодня услуги таких рабочих профессий, как сантехник, электрик, работник СТО, маляр и т.д. в крупных мегаполисах стоят очень дорого. Поэтому, благодаря рабочим профессиям можно заработать куда больше, нежели в бизнесе, или работая на госслужбе. Молодые люди должны четко определить для себя приоритетные ценностные установки, тренды, которые помогут им реализоваться в жизни, профессии, для участия в построении государства нового формата», - подчеркнул Тохтар Болысов.