Молодые казахстанские домбристы завоевали первое место на Golden Time Talent

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские музыканты продолжают завоевывать призовые места на престижных конкурсах. В этот раз талантом отличились домбристы Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз, которые заняли первое место на Golden Time Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Радостной вестью молодые артисты поделились на своей личной странице в Instagram .

«Суйнши! Первое место на мировом конкурсе Golden Time Talent! Выражаем благодарность своим британским и казахстанским командам», - написал Темирлан Олжабаев.

Четыре месяца назад их официально пригласили принять участие в конкурсе. По словам Темирлана, организаторы Golden Time Talent заметили домбристов в США, когда еще в 2018 году они участвовали в одном международном конкурсе.

«Мы выиграли золотую медаль, после этого нас пригласили поучаствовать в этом соревновании, которое проходило в Великобритании. Сам конкурс состоит из двух этапов. На первом мы сыграли попурри из казахских кюев, в частности кюи Курмангазы и Нургисы Тлендиева. Так прошли в гранд-финал, где в собственной обработке исполнили произведение Вивальди из цикла «Времена года»«, - рассказал домбрист корреспонденту «Казинформа».

Необходимо отметить, что в конкурсе принимали участие музыканты из 68 стран, среди которых лучшими признаны наши соотечественники.

Молодые артисты продвигают себя сами, без спонсорской и продюсерской поддержки. Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз - одногруппники, они подружились во время учебы в Казахском национальном университете искусств. Амбициозные ребята начали вместе выступать на различных концертах.

«Мы не просто дуэт домбристов, а хорошие друзья», - отметил Темирлан.

В ходе беседы музыкант предположил, чем же их исполнение удивило жюри конкурса.

«Наверное, могли удивить тем, что на домбре, на двух струнах смогли сыграть произведения не только казахских гениев, но и известных мировых композиторов», - ссказал Темирлан Олжабаев.

Сейчас артисты готовятся к сольному концерту, который пройдет этим летом в Турции, также в планах выступить в Дубае.

«Мы хотим организовать вечер казахской современной домбровой музыки. Такой жанр мы сами придумали», - с улыбкой пояснил музыкант.