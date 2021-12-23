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Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями

23 Декабря 2021 14:56
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Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе анализа в рамках подготовленного девятого выпуска Национального доклада «Молодежь Казахстана – 2021: 30 лет Независимости», который был рассмотрен в контексте 30-летия Независимости, были выявлены несколько важнейших характеристик текущего развития молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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Согласно доклада, базовые ценности молодежи остаются неизменными на протяжении последних 5 лет. Ключевой ценностью среди молодежи, как и в прошлые годы, остается семья – 82,5%, на втором месте здоровье – 45,6%, на третьем месте дружба – 23,1%.

72,3% опрошенных молодых людей считают себя полностью здоровыми, профилактический осмотр проходят 44,8%.

Важно отметить, что имеется положительная динамика в процессе вовлечения молодежи в массовый спорт – 60,9% молодых людей систематически занимаются спортом.

Также позитивная динамика наблюдается в научной сфере: за последние 9 лет на 21% увеличилось количество ученых в возрасте до 35 лет.

В целом, 78% молодежи смотрят в будущее с уверенностью, а также спокойно.


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