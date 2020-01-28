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Молодые энергетики  поддержали челлендж  по уборке снега #БiзБіргеміз в ВКО

28 Января 2020 06:25
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Молодые энергетики  поддержали челлендж  по уборке снега #БiзБіргеміз в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане молодые сотрудники АО «ВК РЭК» поддержали челлендж #БiзБіргеміз по уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Молодые энергетики оказали помощь одиноким пенсионерам. Многие из них стали заложниками стихии, дома замело снегом. Помощь была оказана пенсионерам в поселках Согра, района Защиты в городе Усть-Каменогорске, в поселках Водный, Мирный города Семея.

АО «ВК РЭК» передает эстафету #Бізбіргеміз энергетическому предприятию области ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС».

Отметим, что челлендж «Бiз біргеміз» уже поддержали жители и других населенных пунктов области.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество, волонтёрство,
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Орал Ерланулы

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