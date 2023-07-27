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Молодую женщину спасли от суицида в Актобе

27 Июля 2023, 13:49
Молодую женщину спасли от суицида в Актобе Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 июля в 02: 07 поступила информация о том, что женщина 1995 года рождения пытается выпрыгнуть из окна 5-го этажа жилого дома в 12 микрорайоне города Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу ДЧС Актюбинской области.

Спасатели оперативно-спасательного отряда вместе с сотрудниками полиции выехали на место. С помощью специального инструмента прибывшие взломали дверь и спасли 28-летнюю женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством.

28-летняя женщина была передана сотрудникам полиции.


Происшествия   МВД РК   МЧС   Спасение   Актобе  
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