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Молодую женщину с крыши пятого этажа спустили шымкентские полицейские

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Ноября 2022, 15:12
Молодую женщину с крыши пятого этажа спустили шымкентские полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с крыши пятиэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

На пульт 102 поступил звонок от жильцов ЖК «Адия». Жители сообщили, что неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством.

Дежурный оперативно сбросил сообщение всем экипажам полка патрульной полиции. На вызов первыми прибыли сотрудники первой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов.

Патрульные полицейские за считанные минуты, рискуя собственными жизнями, смогли взобраться на крышу высотного дома и путем уговоров спасли женщину от опрометчивого шага.

Горожанку доставили в районное управление полиции. Как оказалось, у женщины трое детей. После беседы ее передали мужу. В свою очередь ее супруг поблагодарил стражей порядка за службу. Сейчас она находится в кругу семьи.


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