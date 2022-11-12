Молодую женщину с крыши пятого этажа спустили шымкентские полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с крыши пятиэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

На пульт 102 поступил звонок от жильцов ЖК «Адия». Жители сообщили, что неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством.

Дежурный оперативно сбросил сообщение всем экипажам полка патрульной полиции. На вызов первыми прибыли сотрудники первой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов.

Патрульные полицейские за считанные минуты, рискуя собственными жизнями, смогли взобраться на крышу высотного дома и путем уговоров спасли женщину от опрометчивого шага.

Горожанку доставили в районное управление полиции. Как оказалось, у женщины трое детей. После беседы ее передали мужу. В свою очередь ее супруг поблагодарил стражей порядка за службу. Сейчас она находится в кругу семьи.