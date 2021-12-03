Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Внедорожник сбил молодую пару на пешеходном переходе в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, авария произошла вечером минувшего дня.
«2 декабря в 19:56 часов водитель А., 1960 г.р., управляя автомобилем Lexus, следуя по ул. Утеген Батыра в южном направлении, допустил наезд на пешеходов гр.Ж., 2000 г.р., и гр. О.,2004 г.р., которые пересекали проезжую часть ул. Утеген Батыра в восточном направлении по пешеходному переходу. В результате ДТП гр.Ж. от полученных травм скончался на месте», - сообщили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы.
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