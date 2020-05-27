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Молодожены во время карантина устроили видеосессию у дендропарка в Шымкенте

27 Мая 2020 01:58
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Молодожены во время карантина устроили видеосессию у дендропарка в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте молодожены во время режима карантина устроили фото- и видеосессию возле городского дендропарка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Сотрудники управления полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента установили личность молодоженов, гуляющих возле дендропарка имени А. Аскарова, и доставили их в полицию.

«Свои действия молодые люди объяснили тем, что перед свадьбой захотели сделать свадебную фотосессию и видеоролик, а саму свадьбу они планируют провести после окончания карантинного режима. Однако за нарушение масочного режима и несоблюдение социальной дистанции в общественных местах во время карантинного режима сотрудники полиции провели профилактическую беседу с нарушителями и получили от них объяснительную», - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Собранный административный материал будет направлен в санитарно-эпидемиологическую службу для принятия в отношении нарушителей соответствующих мер, добавили в полиции.



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Ключевые слова: Происшествия, МВД РК, Шымкент,
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Багдат Хасенова

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