Молодожены во время карантина устроили видеосессию у дендропарка в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте молодожены во время режима карантина устроили фото- и видеосессию возле городского дендропарка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Сотрудники управления полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента установили личность молодоженов, гуляющих возле дендропарка имени А. Аскарова, и доставили их в полицию.

«Свои действия молодые люди объяснили тем, что перед свадьбой захотели сделать свадебную фотосессию и видеоролик, а саму свадьбу они планируют провести после окончания карантинного режима. Однако за нарушение масочного режима и несоблюдение социальной дистанции в общественных местах во время карантинного режима сотрудники полиции провели профилактическую беседу с нарушителями и получили от них объяснительную», - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Собранный административный материал будет направлен в санитарно-эпидемиологическую службу для принятия в отношении нарушителей соответствующих мер, добавили в полиции.



