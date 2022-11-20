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Молодожены проголосовали на президентских выборах в Абайской области

20 Ноября 2022, 15:13
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Абайской области
20 Ноября 2022, 15:13

Молодожены проголосовали на президентских выборах в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области молодожены проголосовали на президентских выборах. Сегодня особенный день для семьи Задановых из Жарминского района, так как день их бракосочетания совпал с историческим событием - выборами Президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу обалстного акимата.

Свой выбор сегодня сделали Ерлан и Аяжан Задановы, которые только сегодня заключили брак.

«Сегодня важный день для нас, так как в этот день мы стали семьей. Также этот день совпал с историческим событием для всей нашей страны - выборами Президента. Мы решили исполнить свой гражданский долг и сделать выбор, который повлияет на будущее нашей страны», - сказала Аяжан.


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