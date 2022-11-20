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Молодожены из Жетысу сделали свой выбор

20 Ноября 2022, 18:45
Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
20 Ноября 2022, 18:45

Молодожены из Жетысу сделали свой выбор

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодожены из Кербулакского района проголосовали на выборах. Буквально 10 дней назад Медет и Индира создали семью, тем самым выбрав общее будущее, а сегодня сделали свой выбор уже в пользу будущего страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

Молодая семья проголосовала на участке №613, расположенном в районном доме культуры им. А.Сарыбаева.

- Раньше мы, конечно, тоже голосовали, но впервые приняли участие в выборах в новом статусе. Это важное событие для нашей молодой семьи. И это наш долг, как молодого поколения, сделать вклад ради будущего наших детей и всей страны, - отметил глава семейства Медет Аманбаев.

Напомним, явка избирателей по республике к 18:00 составила на выборах Президента РК 67,85%. В Жетысуской области - 77,08 %.



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