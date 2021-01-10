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Молодожены из Караганды: С 6 утра готовились, чтобы успеть проголосовать

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2021, 12:23
Молодожены из Караганды: С 6 утра готовились, чтобы успеть проголосовать

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на избирательном участке №73, расположенном в 59-й школе, проголосовали новобрачные. Молодожёны Нурболат и Карлыгаш Нуртай в день создания семьи сочли важным сделать свой выбор.

Нурболат работает в противопожарной службе. Карлыгаш - домохозяйка.

По словам невесты, она встала в шесть утра, чтобы прийти на избирательный участок в свадебном наряде.

В жизни молодой пары это не первые выборы.

«Когда подавали заявление, мы знали, что 10 января будет день выборов. Вместе приняли решение, что обязательно примем участие. Это наша гражданская сознательность. Надеемся только на лучшее», - отметил Нурболат Нуртай.

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Также радостные события совпали с выборами у 11 семей, в которых сегодня с утра появились на свет малыши. Как сообщили в управлении здравоохранения, на утро 10 января в Караганде появились на свет 11 младенцев: 6 мальчиков и 5 девочек. Мамы и новорождённые чувствуют себя хорошо.

В Карагандинской области выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней проходят на 778 избирательных участках. Зарегистрировано 920,4 тысячи избирателей, из них впервые голосующих - 41 350.

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Карагандинская область   Выборы-2021  
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