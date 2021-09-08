Молодоженам торжественно вручили свидетельства о браке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное вручение свидетельств о браке, приуроченное к празднованию Дня семьи, состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония регистрации браков состоялась в здании монумента «Байтерек-Астана». В ходе торжественного мероприятия 6 молодоженам вручили свидетельства о заключении брака. Молодые пары являются преподавателями, предпринимателями, сотрудниками компаний, а также студентами.

Вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров принял участие в церемонии вручения свидетельств о заключении брака, организованной акиматом Есильского района города Нур-Султан и поздравил молодых пар с законным бракосочетанием.

«Как вы знаете, с 2013 года по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева каждое второе воскресенье сентября празднуется День семьи. Сегодня в преддверии данного праздника вы создаете новую ячейку общества, вступаете в новую жизнь. От имени министра информации и общественного развития Аиды Балаевой сердечно поздравляю с этим замечательным днем. В Казахстане государство большое внимание уделяет развитию и поддержке семьи. Ежегодно 100 тысяч пар заключают браки в Казахстане. Желаю вам прожить долгую жизнь, воспитать много детей, а государство всегда готово будет вас поддерживать», - сказал Аскар Умаров, обращаясь к молодоженам.

Акимат района Есиль проводит церемонию заключения брака традиционно. Подобные мероприятия проводились на ЭКСПО-2017, на главном флагштоке Казахстана на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен» и теперь на монументе «Байтерек».

«Районный акимат района Есиль, учитывая условия пандемии, одним из первых ввели практику поздравления молодоженов на свежем воздухе. Поэтому, эта традиция будет продолжаться. От района Есиль сердечно вас поздравляю, желаю крепкого здоровья», - отметил аким района Есиль города Нур-Султан Берик Джакенов.

Одна из пар Медет и Анель специально согласились принять участие в такой торжественной церемонии.

«Мы очень обрадовались тому, что будут торжественно вручать нам свидетельство о браке. Мы свадьбу провели в маленьком формате. Большую свадьбу не делали. Сами приехали из Канады на каникулы и решили провести свадьбу. Мы встречаемся на протяжении пяти лет и прошли через многое. Хочу пожелать всем семьям взаимопонимания, терпения и чтобы любили и ценили друг друга», - поделилась Анель.

Отметим, День семьи в этом году выпадает на 12 сентября.