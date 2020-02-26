Молодой врач спас попавшего в ДТП мужчину в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Молодой врач из Балхаша спас мужчину, попавшего в аварию и пролежавшего два часа на снегу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 25 на 26 февраля в 150 километрах от города Балхаша произошло ДТП. 60-летний водитель автомашины КамАЗ вылетел через лобовое стекло своей машины. Из-за отдаленности места происшествия от населенных пунктов пострадавший пролежал в снегу два часа.

В этот момент из Караганды возвращалась машина скорой медицинской помощи, которая ранее транспортировала беременных женщин в перинатальный центр города Караганды из центральной больницы Балхаша.

В машине ехал акушер-гинеколог центральной больницы Балхаша Зангар Естаев.

«Мы приехали в Караганду в 21:00 и привезли беременных. Из Караганды выехали ночью ровно в 22:00. По дороге увидели ДТП, там приехала бригада трассово-спасательного пункта медицины катастроф. Мы остановились и спросили, нужна ли помощь? Они сообщили, что справляются и дополнительная помощь не нужна. Мы с водителем сели обратно в машину и поехали дальше. Спустя 2 километра увидели второе ДТП. Я выбежал из машины, мне сказали, что мужчине плохо. Подошел и смотрю на пострадавшего, а у него ноги неестественно выглядят. При осмотре определил возможный открытый перелом обеих конечностей. Мы с водителем переместили пострадавшего на носилки и я начал оказывать первую помощь в машине. Сделал пострадавшему инъекцию обезболивающего препарата. Вместе с водителем укутали его одеялом, чтобы он согрелся. Затем принял решение, учитывая состояние пострадавшего и близость к Балхашу, доставить пострадавшего в нашу центральную больницу. Благополучно привезли его в больницу и дальше уже наши врачи-травматологи начали обследование и оказывали ему помощь», - рассказал Зангар Естаев.

У пострадавшего перелом обеих бедренных костей. Состояние удовлетворительное. Мужчину планируют доставить по линии санитарной авиации в клинику им. проф. Х.Ж.Макажанова города Караганды для дальнейшего этапа оказания медицинской помощи.

Зангар Естаев - резидент 3 курса обучения Казахского медицинского университета непрерывного образования города Алматы. Работает с апреля 2019 года акушером-гинекологом в центральной больнице города Балхаша.