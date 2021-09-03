Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанник карагандинской областной комплексной спортивной школы Борис Букатка стал чемпионом мира по экипировочному пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. 18-летний спортсмен выступил в весе до 59 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Состязания проходили в городе Орадя (Румыния). Соревновались спортсмены из 33 стран.

В составе сборной Казахстана Карагандинскую область представил мастер спорта международного класса Борис Букатка.

С общим результатом 540 кг карагандинец взял «золото». Он завоевал первое место во всех движениях: приседание – 205 кг, жим – 130 кг, тяга – 205 кг.

Наставник победителя - старший тренер Карагандинской области по пауэрлифтингу Ирина Дейнека.

«Занимаюсь я шестой год. В этот спорт меня привёл отец – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Недоволен результатом. Мог бы сделать больше. Всегда после соревнований анализирую выступление и извлекаю уроки на будущее. Это не только моя победа, но и заслуга моих тренеров», – делится чемпион мира.

Впереди у Бориса Букатки важный старт – чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастов в Швеции. Планы у парня амбициозные – установить два новых рекорда мира и подтвердить свой чемпионский титул.