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Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира

3 Сентября 2021 14:16
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Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанник карагандинской областной комплексной спортивной школы Борис Букатка стал чемпионом мира по экипировочному пауэрлифтингу среди юношей и юниоров. 18-летний спортсмен выступил в весе до 59 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Состязания проходили в городе Орадя (Румыния). Соревновались спортсмены из 33 стран.

В составе сборной Казахстана Карагандинскую область представил мастер спорта международного класса Борис Букатка.

С общим результатом 540 кг карагандинец взял «золото». Он завоевал первое место во всех движениях: приседание – 205 кг, жим – 130 кг, тяга – 205 кг.

Наставник победителя - старший тренер Карагандинской области по пауэрлифтингу Ирина Дейнека.

«Занимаюсь я шестой год. В этот спорт меня привёл отец – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Недоволен результатом. Мог бы сделать больше. Всегда после соревнований анализирую выступление и извлекаю уроки на будущее. Это не только моя победа, но и заслуга моих тренеров», – делится чемпион мира.

Впереди у Бориса Букатки важный старт – чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастов в Швеции. Планы у парня амбициозные – установить два новых рекорда мира и подтвердить свой чемпионский титул.


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#Карагандинская область   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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