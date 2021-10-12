Молодой оперный певец Динмухамед Кошкинбаев - о музыке, спорте, кумирах и мечте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщали ранее, сегодня обладателем Гран-при Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой стал 24-летний Динмухамед Кошкинбаев из Алматы. В беседе с журналистами он рассказал о том, как из спорта перешел в музыку, о любви к творчеству Бибигуль Тулегеновой и недавно исполненной мечте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что известная оперная певица Бибигуль Тулегенова высоко оценила талант Динмухамеда.

«Кошкинбаеву Бог дал прекрасный голос. У него очень ровно звучал и верхний, и средний и нижний регистр. Может, музыкально он «сыроват», но, по крайней мере, он с первого прослушивания шел выше всех. Все члены жюри, не договариваясь, поставили ему высокую оценку. Считаю, что он эту оценку заслужил», - отметила оперная певица Бибигуль Ахметовна.

Молодой оперный певец сейчас обучается на четвертом курсе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. После окончания консерватории хочеьт принять участие в других международных конкурсах, продолжит обучение на магистратуре. Он не первый год участвует в этом конкурсе.

«Приехал из Алматы. Два года назад этот конкурс проходил в Алматы. Тогда я принял в нем участие, но не прошел первый этап. Потом усиленно готовился снова к конкурсу и в этом году принял участие. Моим преподавателем является Танагуль Бекназарова. На первом этапе нужно было исполнить четыре произведения, а на втором - два. Из народных песен исполнил «Сұрша қыз» и романс Сыдыка Мухамеджанова на слова великого Абая «Жарқ етпес қара көңілім». По оценке жюри стал обладателем Гран-при», - сказал оперный певец.

Динмухамед вырос на песнях Бибигуль Тулегеновой.

«В творчестве Бибигуль Тулегеновой мне нравится все. Во-первых, ее голос. Скоро ей исполнится 92 года, но два года назад, услышав ее голос, прослезился. У нее очень звонкий голос. Я очень уважаю творчество нашей любимой, легендарной Бибигуль Тулегеновой. Мы выросли на ее песнях. Для меня особое достижение выступать на этом конкурсе», - отметил победитель конкурса.

В ходе беседы он поделился эмоциями, которые почувствовал, когда стал обладателем Гран-при.

«Если честно, сам не понял, когда назвали мое имя. Действительно был в шоке. Это должен почувствовать каждый человек», - признался он.

Динмухамед больше 10 лет занимается музыкой. Перед тем, как открыть двери музыкального мира, он занимался спортом. Однако, получив серьезную травму, взял перерыв.

«Мой старший брат тоже поет. Он привил мне любовь к музыке. Все же я не забросил спорт. Посещаю тренажерный зал, стараюсь быть в тонусе. Нужно быть физически подготовленным, чтобы была стабильность, выносливость», - отметил Динмухамед Кошкинбаев.

К слову, сегодня исполнилась его давняя мечта.

«Изначально, приехав на конкурс, мечтал спеть на сцене «Астана Опера». Моя мечта исполнилась. Надо мечтать», - добавил победитель конкурса Динмухамед Кошкинбаев.



