Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Молодой мужчина скончался после удара кулаком в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
30 Апреля 2023, 16:25
Молодой мужчина скончался после удара кулаком в Караганде

КАРАГАНДА№ КАЗИНФОРМ – В Караганде возле кафе после драки скончался 19-летний мужчина. Нанесшего ему смертельный удар оппонента задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликт произошел в ночь с 29 на 30 апреля около 2.30. Возле рестобара «ТEDD» произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанёс последнему один удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда «скорой помощи» скончался на месте.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП г. Караганды, которые задержали подозреваемого. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


Карагандинская область   МВД РК   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию