Молодой казахстанский хоккеист признан лучшим игроком месяца в финской лиге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский нападающий «РоКи» Батырлан Муратов признан болельщиками лучшим игроком Местис по итогам января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хоккеист получил 53,7 процента голосов.

В первом месяце нового года 23-летний воспитанник Сатпаева провел во второй по значимости лиге Финляндии шесть матчей и набрал 13 (7+6) очков. Также на его счету хет-трик во встрече против «Киекко-Поят».