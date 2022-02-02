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Молодой казахстанский хоккеист признан лучшим игроком месяца в финской лиге

2 Февраля 2022 19:21
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Молодой казахстанский хоккеист признан лучшим игроком месяца в финской лиге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский нападающий «РоКи» Батырлан Муратов признан болельщиками лучшим игроком Местис по итогам января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Хоккеист получил 53,7 процента голосов.

В первом месяце нового года 23-летний воспитанник Сатпаева провел во второй по значимости лиге Финляндии шесть матчей и набрал 13 (7+6) очков. Также на его счету хет-трик во встрече против «Киекко-Поят».


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