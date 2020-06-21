Молодой человек утонул при купании в Урале в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За выходные в Атырауской области два человека утонули в реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошёл в 13-ти километрах от города Атырау в пригородном селе Талгайран на реке Урал. Где с 16:10 велись поиски парня, 2000 года рождения, который утонул купаясь в необорудованном для этого месте. В 17:05 тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. В поисковых работах принимали участие 7 сотрудников ДЧС», - информирует пресс-служба департамента ЧС области.

Напомним, это второй трагический случай на Урале за выходные. Как сообщалось, в Актогайском сельском округе Махамбетского района в реке Урал утонул мужчина, 1989 года рождения, - машинист насосной станции Атырауского филиала РГП «Казводхоз».



