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вчера 23:00
Молодой человек устроил трюк на капоте в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлен видеоролик дерзкого нарушения правил дорожного движения, выложенный в сторис в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султан.
Злостные нарушители установлены и доставлены в полицию. Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет.
Водитель автомашины «Hyundai Tucson» привлечен к ответственности по части 1 статьи 593 КРКобАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». А в отношении «пассажира на капоте» возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда он подвергнут административному штрафу в размере 10 МРП.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает не нарушать общественный порядок, водителям строго соблюдать ПДД и не препятствовать движению других транспортных средств.
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