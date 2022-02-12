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Молодой человек устроил трюк на капоте в Нур-Султане

12 Февраля 2022 07:49
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Молодой человек устроил трюк на капоте в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлен видеоролик дерзкого нарушения правил дорожного движения, выложенный в сторис в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султан.

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Злостные нарушители установлены и доставлены в полицию. Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет.

Водитель автомашины «Hyundai Tucson» привлечен к ответственности по части 1 статьи 593 КРКобАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». А в отношении «пассажира на капоте» возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда он подвергнут административному штрафу в размере 10 МРП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает не нарушать общественный порядок, водителям строго соблюдать ПДД и не препятствовать движению других транспортных средств.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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