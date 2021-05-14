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    14:20, 14 Май 2021 | GMT +6

    Молодой человек украл деньги с банковской карты коллеги в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции района «Байқоныр» ДП г. Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель столицы. В ходе следствия установлено, что подозреваемый и потерпевший работают в одной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамент полиции г. Нур-Султана.

    Снимая деньги в банкомате в день перечисления зарплаты, молодой человек запомнил пароль банковской карты своего коллеги, который также обналичивал денежные средства. Позже, находясь на работе, парень похитил карту коллеги и снял со счета более 70 тысяч тенге. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

    Задержанный сотрудниками полиции подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ущерб потерпевшему восстановлен. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



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