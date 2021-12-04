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Молодой человек пытался спрыгнуть с моста в реку Ишим в Нур-Султане

4 Декабря 2021 13:29
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Молодой человек пытался спрыгнуть с моста в реку Ишим в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18-летний молодой человек пытался спрыгнуть с моста в реку Ишим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Инцидент произошел вечером 3 декабря. Около 21:30 часов во время патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии предотвратили суицид. Молодой парень пытался спрыгнуть с моста в реку Ишим.

При несении службы по охране общественного порядка, начальник войскового наряда рядовой Хакимжан Сарбасов и рядовые патрульные Максим Рюмина и Роланд Арапиев, передвигаясь по набережной вблизи моста по улице Сарыарка, услышали крик: «Не хочу жить, хочу умереть».

«Увидев парня, пытавшегося спрыгнуть с моста, мы незамедлительно ускорились к нему в районе отеля «Radisson». Он в это время уже стоял за перилами моста. Молодой парень грозился спрыгнуть, тем самым пытаясь совершить суицид», – говорит гвардеец Хакимжан Сарбасов.

Военнослужащие, оперативно реагируя на событие, вступили с молодым человеком в диалог и пытались отговорить его от необдуманных действий. В это время рядом проходившие люди также пытались успокоить парня не совершать глупый поступок. Выждав момент, гвардейцы и гражданские лица совместными усилиями сняли парня с перил. После чего успокоив его, передали дежурному по войсковому наряду.

Данный гражданин 2003 года рождения для дальнейших разбирательств был доставлен в УП района Сарыарка.

Ранее психолог Дмитрий Агапов рассказал, можно ли предотвратить суицид, как распознать сигналы ребенка о помощи и чем полезна программа превенции суицидального поведения среди несовершеннолетних.


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#Нур-Султан   #Происшествия   #МВД РК   #Общество   #Нацгвардия  
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