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    22:22, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Молодой человек из-за ревности поджег дом возлюбленной в Жаркенте

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    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Молодой человек из-за ревности поджег дом возлюбленной в Жаркенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На днях с письменным заявлением в Панфиловский районный отдел полиции обратился 60-летний мужчина о принятии мер в отношении неизвестного, который поджог его дом. Предварительный ущерб потерпевший оценил в 25 млн тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 24-летного местного жителя, обоснованно подозреваемого в умышленном поджоге.

    Как выяснилось, подозреваемый знаком с девушкой, которая проживает в этом доме. Она не отвечала на его телефонные звонки, что вызвало у него гнев и ревность. Он тайно проник в дом и устроил поджог. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространение на соседние дома и жилые постройки», – сообщили в полиции.

    По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.202 ч.2 УК РК «Умышленный поджог». Назначены экспертизы. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».


    Фото: polisia.kz


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    Жетысуская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право
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