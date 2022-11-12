ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Молодой человек из-за ревности поджег дом возлюбленной в Жаркенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На днях с письменным заявлением в Панфиловский районный отдел полиции обратился 60-летний мужчина о принятии мер в отношении неизвестного, который поджог его дом. Предварительный ущерб потерпевший оценил в 25 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 24-летного местного жителя, обоснованно подозреваемого в умышленном поджоге.

Как выяснилось, подозреваемый знаком с девушкой, которая проживает в этом доме. Она не отвечала на его телефонные звонки, что вызвало у него гнев и ревность. Он тайно проник в дом и устроил поджог. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространение на соседние дома и жилые постройки», – сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.202 ч.2 УК РК «Умышленный поджог». Назначены экспертизы. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

Фото: polisia.kz