Молодого пеликана спасли в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В зоосад курорта Бурабай 9 октября привезли больного пеликана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Burabay Damu».

Александр Фуртин и Александр Бряков увидев ослабшую птицу не смогли проехать мимо. Птицу подобрали в селе Баянбай (Вороновка) и сразу же привезли в Дом для пострадавших животных поселка Бурабай.

После осмотра ветеринарным врачом зоосада было установлено, что пеликан молодой, не ранен, крылья целые. Но птица очень ослаблена и не может летать. Предварительный диагноз - грипп или вирусное заболевание.

Сейчас пеликан находится в специально отведенном месте, в зимнике зоосада под чутким наблюдением ветеринара и других сотрудников.

Поскольку пеликан на данный момент очень слаб, было принято решение оставить его перезимовать в зоосаде Бурабая.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы он скорее восстанавливался и к весне улетел на волю.